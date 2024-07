EdF : Emmanuel Petit fracasse Griezmann et Mbappé

Si l’équipe de France reste l’un des favoris pour la victoire finale dans cet Euro 2024, le jeu proposé par Didier Deschamps et ses hommes peine à convaincre au fil des rencontres. Que cela soit durant la phase de groupe (une victoire, deux nuls) ou durant le huitième de finale contre la Belgique (victoire, 1-0), les Bleus n’ont jamais montré une réelle maîtrise face à leur adversaire. Un constat que partage l’ancien milieu tricolore, Emmanuel Petit.

« D’abord, on pense à ne pas prendre de buts avant d’aller en marquer. Une fois que cette structure est installée, Deschamps s’appuie sur ses individualités et leurs qualités intrinsèques, a-t-il dénoncé, dans un premier temps, dans une interview pour le Parisien. Avant d’évoquer les cas d’Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé, décevants depuis le début de la compétition. « Griezmann est cramé physiquement. Il n’a plus cette vision, cette première touche de balle. C’est pareil pour Mbappé qui vendange énormément. » Les deux capitaines auront sûrement à cœur de prouver le contraire au champion du monde 1998, lors du quart de finale face au Portugal (vendredi, 21h).