Real Madrid : Manchester United accélère pour Raphaël Varane

Après avoir perdu Sergio Ramos (35 ans), qui a filé au Paris Saint-Germain gratuitement, le Real Madrid s'apprête vraisemblablement à dire adieu à Raphaël Varane (28 ans). Depuis plusieurs semaines, il se murmure que l'international tricolore a des envies d'ailleurs et que Manchester United tient la corde pour l'accueillir. D'après le Manchester Evening News, Raphaël Varane, qui est toujours en vacances et se trouvait à Cambrai (Hauts-de-France) ce mardi pour la reprise des « Stages Varane », se rapproche chaque jour un peu plus d'Old Trafford.

La suite après cette publicité

Le média mancunien ajoute que l'optimisme est de mise sur ce dossier et que Manchester United espère boucler son transfert d'ici la fin du mois de juillet afin qu'il reprenne directement avec le vice-champion d'Angleterre en titre. L'opération pourrait avoisiner les 60 M€ pour le champion du monde français, à qui il ne reste qu'un an de contrat avec les Merengues.