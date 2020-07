Journal du Mercato : l'Inter Milan va frapper fort, le RC Lens passe déjà la seconde

La suite après cette publicité

L'Inter Milan va frapper fort

Le club milanais vit des jours compliqués après avoir glissé à la 4e place de la Serie A. Son entraîneur Antonio Conte est menacé surtout, car il agace ses dirigeants après quelques déclarations bien senties. Massimiliano Allegri se tiendrait prêt au cas où si le poste venait à se libérer selon la presse italienne. Mais pour le moment Conte est toujours là et réclame des recrues pour la saison prochaine. Il a été entendu avec l'arrivée d'Achraf Hakimi. Et il espère être encore comblé dans les prochains mois. Sur le front de l'attaque, le coach italien rêverait toujours d'Olivier Giroud. Mais en cas d'échec les noms d'Alexandre Lacazette et d'Edin Dzeko auraient aussi été cités. Au milieu de terrain, la priorité se nomme Sandro Tonali. Mattéo Guendouzi, placardisé à Arsenal, Arturo Vidal et dernièrement Ngolo Kanté seraient aussi sur la short-list des Italiens. En défense, les noms d'Alex Telles, d'Emerson Palmieri, de Jan Vertonghen, en fin de contrat avec Tottenham et de la jeune pépite de l'Hellas Vérone Marash Kumbulla intéresseraient aussi l'Inter.

Le RC Lens déjà à 7 recrues !

Le promu en était déjà à 5 recrues depuis le début de l'été. Et bien il en a officialisé deux de plus cette semaine avec dans un premier temps le retour de Gaël Kakuta au bercail. Le milieu offensif est prêté une saison avec option d'achat par Amiens. Il a été accompagné quelques heures plus tard par l'attaquant niçois Ignatius Ganago, qui a signé 4 ans. Mais malgré déjà 7 recrues, ce n'est pas le temps de l'accalmie du côté nordiste. En effet, plusieurs joueurs pourraient encore rejoindre le RCL comme Jérémy Gélin. Le défenseur central du Stade Rennais serait intéressé par le projet des Sang et Or et aurait une proposition contractuelle entre les mains. Lens insisterait aussi pour l'attaquant de Istanbul Basaksehir et ancien de la Ligue 1, Enzo Crivelli.

Tous les officiels de la fin de semaine

L'AS Saint-Étienne a obtenu le prêt avec option d'achat du milieu de terrain de Braga, Yvan Neyou. Il évoluait avec la réserve du club portugais. Le Stade de Reims a réussi un joli coup avec l'arrivée de Valon Berisha, le latéral qui appartenait à la Lazio. Les Rémois ont dépensé 5 M€ pour l'obtenir. Angers de son côté a vu débarquer le jeune gardien de 18 ans du Havre, Melvin Zinga. Dans le même temps, le SCO a cédé à Dunkerque, promu en Ligue 2, le défenseur central Ibrahim Cissé, qui n'a jamais réussi à s'imposer. Lille a prêté une saison de plus à Troyes l'international malien Rominigue Kouamé. Le prêt s'accompagne d'une option d'achat. Pas d'option d'achat en revanche pour le Rennais Metahan Guclu, prêté par le Stade Rennais à Valenciennes pour une saison. À l'étranger, le Betis aura un nouvel entraîneur la saison prochaine. Manuel Pellegrini , qui était libre s'est engagé jusqu'en 2023 avec le club andalou. Enfin, Salomon Kalou rebondit au Brésil après la fin de son aventure au Hertha Berlin. L'attaquant ivoirien s'est engagé avec Botafogo en cette fin de semaine.