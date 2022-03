Leicester-Rennes : les compositions officielles

Le tirage n'a pas été clément avec Rennes qui est tombé sur Leicester pour ces huitièmes de finale de Ligue Europa Conference (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Surtout que les Bretons se déplacent sur la pelouse du King Power Stadium.

Honneur aux invités et aux Rouge et Noir. Afin de bien gérer cette rencontre aller, Bruno Genesio a décidé d'utiliser un 4-4-2 avec ses deux hommes en forme du moment en pointe : Gaëtan Laborde et Martin Terrier. De son côté, en l'absence de Jamie Vardy, Brendan Rodgers se base sur un 4-3-3 avec le meilleur buteur des Foxes en coupe d'Europe en attaque (6 buts) : Patson Daka.

Les compositions officielles :

Leicester : Schmeichel - Justin, Amartey, Soyuncu, Thomas - Tielemans, Ndidi, Dewsbury-Hall - Albrighton, Daka, Barnes

Rennes : Gomis - Traoré, Omari, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Martin, Doku - Laborde, Terrier