Serie A : l'AS Roma s'impose de justesse, la Lazio étrille l'Hellas Vérone

La 36e journée de Serie A se poursuivait en début de soirée, avec notamment deux affiches alléchantes et décisives dans la course à l’Europe. L’AS Roma, 5e au coup d’envoi, accueillait sur sa pelouse une équipe de la Fiorentina assurée de se maintenir dans l’élite italienne. En ouvrant le score sur penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps, Jordan Veretout permettait aux siens de prendre quatre points d’avance sur son poursuivant milanais. Mais les Violets égalisaient par l’intermédiaire de Milenkovic (54e). Les deux formations se dirigeaient vers un partage des points, mais Jordan Veretout profitait d’un nouveau penalty généreusement sifflé pour offrir la victoire à son équipe (2-1). Avec ce succès, l’AS Roma conforte sa 5e place au classement.

La Lazio, quant à elle, se déplaçait sur le terrain de l’Hellas Vérone et pouvait, en cas de victoire, revenir à hauteur de l’Atalanta (3e). Mal embarqués après l’ouverture du score d’Amrabat sur penalty (38e), les Romains revenaient au score juste avant la pause par l’intermédiaire de l’actuel meilleur buteur de Serie A, Ciro Immobile, auteur de 32e but de la saison en championnat. Au retour des vestiaires, les hommes de Simone Inzaghi tuaient le suspense avec les deux buts coup sur coup de Milinkovic-Savic et Joaquin Correa (56e, 62e). Immobile allait de son doublé, puis de son triplé, ses 33e et 34e buts en Serie A. Ces derniers permettaient aux siens de l’emporter facilement. Avec cette victoire, la Lazio recolle au peloton de tête mais reste 4e au classement. Dans les autres rencontres, Cagliari était opposé à l’Udinese dans un match sans réel enjeu. Et la seconde équipe citée l’a emporté sur le plus petit des scores (0-1). Enfin, dans le bas du tableau, le Torino a concédé le match nul sur la pelouse d’une SPAL bonne dernière, et a donc manqué l’occasion de se donner un peu d’air au classement (1-1).

Les résultats de la 36e journée de Serie A :

AS Roma 2-1 Fiorentina : Veretout (45e s.p, 87e s.p) ; Milenkovic (54e) pour la Fiorentina

Cagliari 0-1 Udinese : Okaka (3e) pour l'Udinese

Hellas Vérone 1-5 Lazio Rome : Amrabat (38e) pour l'Hellas Vérone ; Immobile (45e+6, 84e, 90e+4), Millinkovic-Savic (56e), Correa (63e) pour la Lazio

Spal 1-1 Torino : D'Alessandro (80e) pour la SPAL ; Verdi (57e) pour le Torino