CdM 2026 : pourquoi le Japon a gagné sur tapis vert contre la Corée du Nord

Alors que le Japon devait affronter la Corée du Nord le 26 mars dernier, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la sélection asiatique a gagné sans jouer. En effet, la Corée du Nord a annulé le match pour une raison très surprenante. Les Nippons devaient se rendre en Corée du Nord, et plus précisément à Pyongyang pour ce rendez-vous, mais les autorités ont déclaré que le match ne pouvait pas se jouer au pays, «en raison de circonstances inévitables», sans plus d’informations.

Faute de place dans le calendrier, la FIFA a décidé que le match ne sera pas rejoué, et donc que le Japon a gagné par forfait. «La commission de discipline de la Fifa nous a informés (samedi) de sa décision de déclarer ce match forfait en raison de la défaite 0-3 de la Corée du Nord», indique la sélection japonaise dans un communiqué. Avec ce succès, les coéquipiers de Takumi Minamino sont assurés de disputer le tour final des qualifications asiatiques pour le Mondial 2026.