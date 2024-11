OL-ASSE : Buduka Dylan Batubinsika veut retenir du positif

C’est une affiche historique qui faisait son grand retour dans l’élite française ce dimanche soir. En effet, c’était jour de derby pour la 11e journée de Ligue 1 avec le choc entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne. Après la rencontre remportée par les Gones (1-0) sur un but d’Alexandre Lacazette, le défenseur congolais de l’ASSE, Buduka Dylan Batubinsika, a tiré son bilan de la rencontre perdue contre le rival au micro de DAZN :

«Je pense qu’il y a de bonnes choses à retenir de notre prestation aujourd’hui. On a fait face à une très belle équipe de l’OL. On n’a pas été ridicule. On a beaucoup de regrets donc je souris un peu jaune. On aurait pu repartir avec un résultat positif, un match nul, je pense ça n’aurait pas été. On a eu beaucoup de situations surtout en seconde mi-temps qu’on n’a pas su concrétiser. Le match s’est joué là. Encaisser sur coup de pied arrêté, c’était évitable déjà. Il fallait plus de rigueur sur coup de pied arrêté car on a été en danger à quelques reprises. Je retiens aussi les situations manquées qu’on aurait pu concrétiser. Il s’est dit qu’il y avait de la place pour faire mieux, pour être plus entreprenant, ne pas avoir peur de jouer. On avait la qualité pour, on l’a montré en 2ème mi-temps, on a réagi de cette manière, c’est de bon augure», a précisé le joueur de l’ASSE.