ASSE : Jean-Michel Larqué traite les joueurs de mercenaires

Humiliation, correction, faute professionnelle… On pourrait décrire la rencontre d’hier entre Nice et l’ASSE (8-0) de mille et une façons. Mais ce qui est certain, c’est que la pilule va longtemps piquer la glotte aux supporters stéphanois, et notamment à Jean-Michel Larqué. Sur RMC ce samedi, l’ancienne gloire du club a exprimé sa honte.

«J’ai honte. J’ose espérer que les joueurs, le staff et les dirigeants ont aussi honte, je n’en suis pas sûr. On ne me parle que de ça. Je baisse la tête, j’ai honte, ce n’est pas admissible. Avec le budget du club, ce n’est pas possible, a martelé l’ancien international français. L’an passé, je suis avec toute l’équipe des Verts de 76 pour un match. On est sur le bord de touche pour rendre hommage à Georges Bereta. Un seul joueur nous a salué. Ce sont des mercenaires… J’ose espérer qu’ils ont honte aujourd’hui.»