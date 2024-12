Aurélien Tchouaméni explique pourquoi il est pro-VAR

Il est souvent de bon ton de critiquer l’arbitrage vidéo, la VAR, qui serait le symbole d’un football en voie d’extinction, déshumanisé. Mais ce n’est pas le cas d’Aurélien Tchouameni, qui livre un point de vue différent, de joueur qui échappe à l’erreur humaine. Dans son émission The Bridge, il a ainsi expliqué pourquoi il était en faveur de l’arbitrage vidéo.

« Quand tu perds un match, ou une grande compétition, à cause d’une erreur d’arbitrage, et une erreur de sensibilité, je suis désolé mais il y a des mecs qui sont passés à côté de trophées… Hors-jeu c’est hors-jeu, ce sont les règles. Je n’ai pas de problème avec ça, parce qu’un jour si je suis en finale de la Coupe du Monde, et qu’on prend un but et que le mec est hors-jeu, même si c’est de 50 cl, et que je perds une finale de Coupe du Monde parce que l’arbitre n’a pas la VAR, et c’est juste sa sensibilité, il a mal dormi, il se trompe… Non », a-t-il exposé, devant les comédiens Fary et Omar Sy.