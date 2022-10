Ballon d'Or 2022 en direct : une première partie du classement est dévoilée !

Les premiers noms viennent de tomber et on retrouve pas moins de six joueurs à la 25ème place du classement ! On retrouve Darwin Nunez (Benfica et Liverpool/Uruguay), Christopher Nkunku (Leipzig/France), Joao Cancelo (Manchester City/Portugal), Antonio Rüdiger (Chelsea et Real Madrid/Allemagne), Mike Maignan (AC Milan/France) et Joshua Kimmich (Bayern/Allemagne) de la 25ème à la 30ème place donc.