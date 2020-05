Yassin Fekir dévoile ses grandes ambitions

A Séville, la famille Fekir est scrutée de près. Et pas seulement Nabil, champion du monde 2018 avec l'équipe de France. Parti dans les valises de son aîné lorsque ce dernier a rejoint le Betis l'an dernier, Yassin Fekir (23 ans) s'exprime très rarement dans les médias. Mais pour une fois, le jeune milieu de terrain est sorti du silence. Tout d'abord pour rassurer un peu les supporters verdiblancos, à l'heure où son frère alimente les gazettes du mercato.

«Mon frère se sent très bien à Séville et dans le club du Betis. Il est très heureux de pouvoir relever ce nouveau challenge dans sa carrière et de sentir le soutien des supporters béticos», a-t-il indiqué à Estadio Deportivo. Prêté cette saison à Guijuelo en troisième division (21 matches, 3 buts), Yassin a ensuite évoqué son cas personnel. Comme tous les autres joueurs de la planète football, le Français a vu son expérience s’arrêter net à cause de la crise du coronavirus.

Fekir vise la 1ère division espagnole

Un petit regret puisqu'il s'était peu à peu imposé au sein de son équipe après un début de saison timide. Une prise de confiance sur laquelle compte s'appuyer le joueur dont le but est de se mêler au gratin de la Liga. « Mes objectifs pour le futur sont de m’améliorer sur le plan sportif et gravir le plus rapidement possible les échelons pour arriver un jour en première division. Bien sur que j’aimerais continuer au Betis et faire comme mon frère. Je regarde tous les matches du club, c’est une grande équipe de Liga. »

Mais avant de fouler les pelouses de l'un des plus prestigieux championnats d'Europe, Yassin Fekir compte poursuivre ses gammes à l'échelon inférieur et franchir les étapes pas-à-pas. « Si le Betis (l’équipe réserve) monte en Segunda B (3e division), ce serait une bonne option. Je pourrais être avec mon frère. Mais si j’ai une autre opportunité, il faudra analyser tout ça. Je travaille dur pour arriver en première division. Mon expérience à Guijelo a été très bonne. J’aurai toujours pu faire mieux, mais je suis content de cette aventure. Je découvre un nouveau championnat, un nouveau pays, une nouvelle langue. » Et pour le moment, cette aventure espagnole semble lui convenir.