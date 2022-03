Accord L1-CVC : Jean-Michel Aulas applaudit mais...

La suite après cette publicité

Grâce au lancement de sa société commerciale et à l’accord passé avec CVC, les clubs de Ligue 1 vont pouvoir recevoir de jolis chèques. Toutes les équipes ne seront toutefois pas logées à la même enseigne. À ce sujet, le patron de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a fait savoir qu’il espérait obtenir une plus grosse somme.

« Le fait de pouvoir lever 1,5 milliard, c'est tout au bénéfice du football professionnel français grâce à Vincent Labrune. J'en suis ravi. Je pense que tout le monde a fait des efforts. L'OL, avec les 90 millions d'euros, est bien placé dans la hiérarchie, mais je pense qu'on peut espérer un peu plus. On va aborder les phases de changements de la répartition qui va se faire sur le classement UEFA. L’OL est ce qu’il est, mais on est numéro un (français) sur la saison en cours, numéro 2 sur les 4 dernières années. On est satisfait, on aurait vouloir avoir plus, mais on aura plus dans les années à venir », a-t-il déclaré en conférence de presse.