Le FC Barcelone a proposé un contrat à Hansi Flick

Alors que Ronald Koeman est de plus en plus sur la sellette, Joan Laporta et la direction du FC Barcelone s’active en coulisses pour lui trouver un remplaçant. Selon ESPN, ces derniers avaient jeté leur dévolu sur le futur ex-coach du Bayern Munich, Hans-Dieter Flick, au moment où il avait annoncé qu’il quitterait la capitale bavaroise à l’issue de la saison.

Le technicien allemand, qui a impressionné Joan Laporta avec son travail au sein du club bavarois, avait reçu une proposition de contrat de la part du nouveau président des Culés, mais ce dernier a essuyé le refus d’Hansi Flick qui lui a indiqué qu’il prendrait la succession de Joachim Low à la tête de la sélection allemande.