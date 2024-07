Real : Andriy Lunin se réjouit de l’arrivée de Kylian Mbappé

Officiellement un joueur du Real Madrid depuis le 1ᵉʳ juillet, Kylian Mbappé sera présenté mardi après-midi à Santiago Bernabéu (Madrid), avant de retrouver ses coéquipiers en août pour la pré-saison. Andriy Lunin sera l’un d’entre eux. Dans un entretien accordé à Marca, le gardien ukrainien a évoqué l’arrivée de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. « Je me réjouis surtout sur le plan personnel, parce que nous le connaissons tous en tant que joueur. Je veux le voir à l’entraînement, au quotidien ? Parce qu’en match, il sera toujours le même, voire meilleur, dit le gardien de 25 ans. Mais je veux vraiment le découvrir en tant que personne. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde et c’est intéressant d’avoir cette opportunité dans la vie, de voir comment il est en dehors des caméras, dans sa vie privée ? Il ne reste plus beaucoup de temps pour apprendre à le connaître.

Avec l’arrivée du capitaine de l’équipe de France, les unes des journaux espagnols risquent d’être similaires pendant de nombreuses semaines. Et visiblement, ça n’a pas l’air de déranger Lunin plus que ça. « S’il vous plaît, j’espère qu’il les gardera tous ! La gloire revient aux attaquants, mais pour moi, c’est parfait. Ce sont eux qui marquent les buts et qui font le spectacle. Surtout à Madrid, où se trouvent les meilleurs joueurs du monde », a-t-il expliqué.