Manchester City répond au Real Madrid pour Erling Haaland

La semaine passée, la presse ibérique a expliqué que le Real Madrid ne comptait pas recruter Kylian Mbappé (24 ans, PSG). Dans le même temps, AS a indiqué que le Norvégien Erling Haaland (23 ans) plaisait toujours autant à la Casa Blanca. La présence de son agent mardi dernier dans la capitale espagnole a d’ailleurs enflammé les médias. Cela n’a pas échappé à Manchester City.

Sur les ondes de la radio RAC-1, Ferran Soriano, le PDG des Skyblues, a évoqué l’avenir du numéro 9 des Citizens. Et il a lâché une sacrée information sur le joueur sous contrat jusqu’en 2027. «Je pense qu’il sera ici pendant de nombreuses années. Haaland est heureux à Manchester. Pour son futur, on verra (ça plus tard).» Le Real Madrid a donc sa réponse…