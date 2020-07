PSG : Thomas Tuchel espère que ses joueurs vont monter en puissance

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain retrouve le Parc des Princes pour la première fois depuis l'interruption du football en France suite à la pandémie du coronavirus. Le club parisien affronte en amical Waasland-Beveren. Après son éclatant succès face au Havre dimanche dernier (9-0), le PSG espère enchaîner devant son public. Interrogé juste avant la rencontre, Thomas Tuchel a estimé que la priorité du jour était la montée en puissance de ses joueurs sur le plan physique.

« Ce soir on a la possibilité que les joueurs jouent 60 minutes, chaque joueurs a disputé 45 minutes face au Havre. On peut donner de l'intensité, je n'attendais rien contre Le Havre mais c'était fantastique. J'attends la même chose ce soir. On a le match contre Saint-Etienne en tête, on ne parle pas encore de l'Atalanta. La meilleure chose c'est d'arriver au Portugal avec deux titres. On doit être prêts contre Saint-Etienne c'est ça le plus important, » a ainsi commenté Tuchel sur beIN Sports.