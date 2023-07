Salzbourg : la bonne pioche Oumar Solet agite le mercato

Oumar Solet a bien grandi. À 17 ans, le défenseur central a fait un pas de géant dans sa jeune carrière en passant de Laval à l’Olympique Lyonnais. Le 22 janvier 2018, les Gones avaient d’ailleurs annoncé son arrivée sous la forme d’un prêt payant de six mois avec une option d’achat fixée à 550 000 €. Une somme qu’ils ont payé pour garder définitivement Solet, un jeune à fort potentiel qui pourrait être revendu à prix d’or. Entre Rhône et Saône, le jeune homme a continué son apprentissage du haut niveau.

Mais il faut préciser qu’il n’a pas eu tellement d’occasions à se mettre sous la dent. L’OL ne lui a pas laissé vraiment sa chance lui qui était jeune et motivé. Il a aussi été malchanceux avec une blessure au genou. Il y a trois ans jour pour jour, il a donc quitté les Lyonnais pour aller relever un nouveau challenge à l’étranger. «L’Olympique Lyonnais informe du transfert au 26 juillet prochain d’Oumar Solet au club autrichien du RB Salzbourg pour un montant de 4,5 M€, auquel pourront s’ajouter un maximum de 4 M€ d’incentives ainsi qu’un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future», avait précisé l’OL dans son communiqué de presse.

L’Italie, l’Angleterre et la France sont là

Un choix qui se révèle payant pour Solet. En Autriche, il a su s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs à son poste. L’an dernier, le roc défensif a joué 31 matchs toutes compétitions confondues. Tous en tant que titulaire. Le temps pour lui de marquer un but et de délivrer une passe décisive. Redoutable aux côtés de son partenaire serbe Strahinja Pavlovic, le joueur âgé de 23 ans a des statistiques intéressantes. Il est d’ailleurs le meilleur joueur du championnat autrichien en terme de statistiques selon le site Sofascore. Même chose à son poste avec 66% de duels remportés, 59% de duels aériens gagnés ou encore 69% de dribbles réussis. De plus, il fait preuve de précision en match (88%), notamment dans son camp (93%) et dans son jeu long (67% de passes longues réussies).

Ses qualités et son potentiel ont d’ailleurs tapé dans l’œil de plusieurs clubs. Comme l’hiver dernier, l’Inter Milan suit toujours son cas selon nos informations. Le Torino est là aussi. Des clubs de Premier League, dont les identités n’ont pas filtré, discutent avec Salzbourg. Quelques écuries françaises suivent également sa situation. Et tous vont devoir convaincre le club autrichien, qui compte sur lui cette saison. Malgré tout, il existe une porte d’entrée dans les négociations puisque son prix a été fixé à 17 millions d’euros nous a-t-on fait savoir. De son côté, le défenseur de 1m92 est disposé à aller relever un nouveau challenge après trois années enrichissantes en Autriche. Oumar Solet est prêt pour la prochaine étape de sa carrière !