Lille : le point mercato d’Olivier Létang

Dans le cadre des barrages aller de la Ligue Europa Conférence, le LOSC a arraché un précieux succès à domicile face au HNK Rijeka (2-1). Avec cette victoire, les Dogues sont en ballottage favorable avant le retour en Croatie. Après la rencontre, Olivier Létang s’est présenté en zone mixte pour aborder différents sujets dont la fin du mercato nordiste. À ce titre, le président lillois a confié être à la recherche d’une doublure de Lucas Chevalier et d’un attaquant.

« On a dit clairement avec Paulo quels étaient nos besoins aujourd’hui. On a un gardien de but numéro 2 avec qui on a des discussions. On recherche aussi un attaquant. Après, on a un groupe de qualité, sous réserve que tout le monde soit prêt, motivé et dans le bon état d’esprit. On travaille dessus, réponse le 1er septembre », a-t-il déclaré avant de faire le point sur le dossier Nabil Bentaleb. Après avoir soulevé des interrogations lors de son passage à la visite médicale fin juillet, son transfert à Lille reste depuis en stand-by. « Tout le monde parle de la commission médicale, il n’y en a pas. Il y a un groupe d’experts. Nabil a passé des examens complémentaires aujourd’hui. On attend leur position et celle de notre staff médical pour savoir si on sera en capacité d’accueillir et de signer le contrat de Nabil », a fini par conclure Olivier Létang.