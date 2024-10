Bayern : Jamal Musiala proche d’une prolongation

Le Bayern Munich s’est imposé facilement sur le terrain de Mayence (0-4), en Coupe d’Allemagne, ce mercredi. Un match dans lequel Jamal Musiala a de nouveau montré tout son talent, puisque le milieu de 21 ans a marqué trois buts. Il s’agit de son premier triplé pour le club munichois. Après la rencontre, l’international allemand a été interrogé sur son avenir en Bavière, alors que son contrat se termine dans deux ans, et qu’il n’a toujours pas signé la moindre prolongation.

« Oui, je peux l’imaginer. Nous sommes en pourparlers. Je suis heureux et j’apprécie mon séjour ici », a-t-il confié à Sky Germany. Le média allemand rajoute que le club allemand et l’entourage du natif de Stuttgart sont optimistes quant à la possibilité de voir Musiala signer un nouveau contrat au Bayern. Son salaire pourrait atteindre les 25 millions d’euros et son bail devrait s’étendre jusqu’en 2029 ou en 2030.