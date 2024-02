CAN 2023, RDC : le message touchant de Chancel Mbemba après l’élimination

Ce mercredi soir, la belle aventure de la RDC a pris fin en demi-finale de la CAN 2023. Les Léopards ont été éliminés par le pays organisateur, la Côte d’Ivoire (1-0) dans un match qu’ils n’auront pas su gérer. Qu’importe, après la rencontre, le capitaine Chancel Mbemba, monstrueux dans cette compétition, a tenu à adresser un message touchant pour remercier les siens et surtout féliciter la Côte d’Ivoire pour la victoire.

La suite après cette publicité

«Non ce soir il n’y a aucune déception. C’est le football et c’est comme ça. Il y a des jours où tu perds et des jours où tu gagnes. C’est comme ça. On savait que ce match serait difficile mais on sort la tête haute. On a poussé. Le plus important c’est qu’on sera fier quand on aura une médaille. C’est là qu’on se dira que le travail est fait. Mais le peuple congolais est content car personne n’a triché. La meilleure équipe a gagné. Bravo à la Côte d’Ivoire. Et bonne chance à eux pour la suite.», a-t-il dit au micro de Canal+. La classe.