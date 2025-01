Un ancien international français réclame Rayan Cherki en Bleus

Bluffant pour ce qui est certainement sa dernière saison avec l’OL, Rayan Cherki reste un candidat crédible pour intégrer à terme l’équipe de France. On ne sait pas si ce sera pour le mois de mars avec ce quart de finale de Ligue des Nations face à la Croatie, mais pour l’ancien international français, Rio Mavuba, le Lyonnais mériterait sa convocation, à condition qu’il poursuive sa saison sur des standards aussi élevés.

«Si Deschamps doit le sélectionner dès le mois de mars ? Pour moi, si Cherki continue de faire ce qu’il fait actuellement à Lyon, on doit lui donner sa chance au mois de mars parce qu’il y a le projet de la Coupe du Monde, a expliqué Mavuba dans Téléfoot. C’est peut-être le moment idéal et j’espère pour Cherki qu’il va enfin nous faire une saison complète, parce qu’on aimerait le voir au plus haut niveau avec, autour de lui, ces joueurs de l’équipe de france.»