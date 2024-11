PSG : les justifications osées de Luis Enrique sur le fiasco en Ligue des Champions

La patience envers le nouveau projet du Paris Saint-Germain est-elle en train de s’effriter ? Comme toujours, la réussite du club de la capitale version QSI est jugée à travers le prisme de la Ligue des Champions. Et en voyant les Rouge et Bleu ponter à la 26e place du classement, et donc virtuellement éliminés, les critiques ne cessent de fuser sur le niveau de l’équipe de Luis Enrique. Le mot déclassement est désormais régulièrement employé pour qualifier la formation francilienne, notamment après sa défaite face au Bayern Munich. Un choc où les champions de France en titre n’ont rien montré, surtout en attaque.

La suite après cette publicité

Présent cet après-midi en conférence de presse, Luis Enrique a donc une nouvelle fois été sommé de s’expliquer sur ce piètre résultat. D’entrée de jeu, l’Espagnol a été interrogé sur la fameuse théorie d’une Ligue 1 trop faible pour préparer le PSG aux chocs de la C1. Une hypothèse immédiatement balayée d’un revers de la main par l’ancien patron de la Roja. « Qu’est-ce qui peut te faire penser que la L1 n’a pas le niveau ? Regarde où sont Brest, Lille et Monaco au classement. Ça fait pas mal de temps que tout ce qui nous entoure est négatif. J’essaye de voir les choses positives. C’est évident que les résultats ne sont pas ceux que l’on souhaite, mais nous avons une marge de progression dans chaque compétition ».

«Le classement en Ligue des Champions n’est pas mérité. Nous devrions avoir neuf points»

Et en termes de positivisme, Luis Enrique nous a gâtés. Peut-être un peu trop d’ailleurs. « Je me sens confiant. Le classement en Ligue des Champions n’est pas mérité. Nous devrions avoir neuf points, je pense. Notre classement n’est pas mérité. Je ne me cache pas derrière, le classement reflète nos scores. Nous pouvons améliorer tous les aspects, mais en aucun cas je ne suis pessimiste. Tout ce qui se dit affecte les joueurs parce que nous sommes des êtres humains, sauf sur moi parce que je ne lis pas la presse. Je continue de penser que c’est une situation qui est similaire à celle de la saison passée. Je pense que notre rendement est meilleur que l’an dernier », a-t-il déclaré. Et ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Alors que toute la presse s’est montrée très inquiète sur le fameux déclassement du PSG sur la scène européenne, Luis Enrique a vu dans son PSG, la seule équipe à avoir posé des problèmes au Bayern Munich. « Gagner au Bayern, chez eux, c’est compliqué, c’est l’un des favoris à la victoire finale. On a exercé la même pression que d’habitude. Pour moi l’équipe a été digne de confiance, on a compliqué les choses au Bayern. Je n’ai pas vu d’équipe qui a plus gêné le Bayern que nous. J’ai plus confiance que vous. Mais je sais que je suis jugé sur les résultats. Vous allez insister sur ce qui vous intéresse. Après avoir analysé le match, mon équipe a fait bonne figure, on a pressé, on les a gênés. On aurait pu faire mieux en début de match. Mais en première période, on a eu deux bonnes occasions. On a encaissé ce but. À partir du moment où ils sont 11 contre 10, ils dominent le match, mais pour moi, il y a plus de choses positives que négatives. » S’il s’est plaint d’un négativisme ambiant autour de son équipe, ce n’est pas avec ce genre de sortie médiatique que l’Espagnol va arranger les choses.

Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de

bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Une victoire 2-0 du PSG face à Nantes vous rapporte jusqu’à 540€.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - Nantes sur DAZN. Profitez de l’offre Black Friday valable seulement ce weekend : 14,99€ / mois au lieu de 39,99€. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.