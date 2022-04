PSG : Neymar part au clash avec les supporters avec une déclaration fracassante !

La suite après cette publicité

Drôle de soirée à Paris. Le club de la capitale a remporté son dixième titre de champion de France, le huitième de l'ère QSI. Sans trop de surprise, comme c'est souvent le cas, puisque les Parisiens ont dominé le championnat dès la première journée, et n'ont jamais quitté cette place de leader, tout comme il n'y a eu aucun rival sérieux dans cette course au titre.

Seulement, l'ambiance était pour le moins étrange, avec le boycott du CUP notamment, et un Parc des Princes plutôt silencieux dans un contexte qui se prête habituellement à la fête et aux célébrations. Ce n'est logiquement pas passé inaperçu auprès des joueurs, dont Neymar, qui s'est exprimé à ce sujet pour ESPN après la rencontre.

Neymar veut rester longtemps

« Ce fut surréaliste qu'une partie du public abandonne les tribunes », a lancé le Brésilien, avant d'évoquer son cas personnel : « ils vont se fatiguer de me siffler parce qu'il me reste trois ans de contrat. Moi je vais rester, donc soit ils arrêtent, soit ils vont devoir prendre encore plus d'air ».

Une dernière phrase certes dite sur le ton de l'humour, mais on a senti un agacement certain du joueur, très décrié cette saison à cause de prestations médiocres et d'absences répétées. Alors que Leonardo a annoncé de gros changements pour le mercato estival, l'ancien du Barça ne devrait pas être concerné et devrait bien être là pour le début de la saison 2022/2023. Toujours sous les sifflets ?