OM : l’avis de Bafétimbi Gomis sur Elye Wahi

Bafétimbi Gomis ne se fait pas d’inquiétudes pour Elye Wahi. Invité dans l’émission Stephen Brunch ce dimanche sur RMC, l’ancien international français s’est exprimé sur le début de saison du Marseillais. Et il a appelé à l’optimisme, en rappelant que plusieurs gloires de l’OM n’avaient pas forcément démarré leur aventure de façon idéale avant lui. «Il est encore jeune, il y a eu pas mal d’exemples sur lesquels je peux le conseiller », a exprimé l’ancien buteur de l’OM, de l’OL ou de l’ASSE.

«André-Pierre Gignac, lors de sa première année, il était loin d’être dans les standards qui ont été les siens les saisons précédentes. Récemment, il y a aussi eu Aubameyang qui a eu des débuts difficiles, mais aujourd’hui, il est parti en héros, rappelle l’attaquant de 39 ans. Il faut être patient, le temps n’est pas forcément donné à l’OM, mais je sais qu’il est entouré par un grand entraîneur, de grands dirigeants, qui lui font confiance et n’ont pas eu peur d’investir sur lui. Et c’est un joueur qui termine son développement. Après Montpellier, il est allé à Lens, il sest frotté aux soirées européennes, et maintenant il rejoint l’un des plus grands clubs français et va se frotter au public marseillais. Il va vite marquer ce premier but (il a déjà marqué sur penalty contre Brest) avec les grands joueurs qu’il a autour de lui, et ils formeront une belle paire avec Maupay. Je pense que les deux sont vachement complices.»