Le RB Leipzig chipe El Chadaille Bitshiabu au PSG !

La suite après cette publicité

Le RB Leipzig est décidément partout depuis l’ouverture du mercato estival. Il a ciblé les clubs de Ligue 1, bataillant avec le RC Lens pour le transfert de Loïs Openda, ou avec l’OL pour celui de Castello Lukeba. A chaque fois, le club allemand est poussé dans ses retranchements, lui qui a récolté 60 M€ avec la vente de Christopher Nkunku et qui s’attend à toucher le pactole avec le probable transfert de Josko Gvardiol, dans le viseur de Manchester City.

Mais il est capable aussi d’aller vite, très vite. Ainsi, selon les informations de L’Équipe, un accord a été trouvé avec le Paris Saint-Germain pour le transfert du défenseur central El Chadaille Bitshiabu. Pour un montant compris entre 15 et 20 M€ selon les bonus. Le joueur, lui, s’était précédemment rendu à Leipzig, fin juin dernier, pour visiter les installations et discuter avec ce prétendant. Bitshiabu avait également la possibilité de prolonger son contrat avec le PSG, qui s’achevait dans un an, et d’être prêté dans la foulée, ce qui était la volonté des dirigeants parisiens.

À lire

PSG : Luis Enrique réclame Thibaut Courtois !

Pas le temps d’éclore au PSG

Jugé encore un peu tendre, il avait mine de rien aligné 17 apparitions avec l’équipe première la saison passée. Son physique de déménageur ne pouvait pas se louper sur le terrain. Lui si, parfois, des erreurs de jeunesse qui ne suffisaient cependant pas à masquer son talent et sa belle marge de progression. Le RB Leipzig s’est jeté sur l’occasion et a emporté le morceau.

La suite après cette publicité

D’un point de vue sportif, cela n’impacte pas réellement le PSG, qui compte encore sur Marquinhos, Kimpembe et les recrues Skriniar et Lucas Hernandez dans son secteur défensif. Mais cela posera une nouvelle fois la question de la place des jeunes dans le projet parisien. Annoncé comme une pépite, couvé ces dernières années, Bitshiabu va quitter le club de la capitale à seulement 18 ans.