PSG : le groupe pour affronter Le Havre

Le Paris Saint-Germain doit retrouver de l’efficacité, et ça commence dès dimanche face au Havre (13h). Au Stade Océane, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, le club de la capitale devra compter sur ses attaquants pour prendre les 3 points. Voici le groupe parisien sélectionné par Luis Enrique.

Parmi les grands absents, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery ou encore Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, toujours indisponibles. Le groupe à disposition de l’entraîneur espagnol reste plus que compétitif. Aux joueurs, désormais, de se racheter après une performance contrastée en Ligue des Champions face à Newcastle, un peu plus tôt dans la semaine.