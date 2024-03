L’expérience de Jesse Lingard en Corée du Sud tourne déjà au vinaigre

Depuis sa demi-saison exceptionnelle réalisée sous le maillot de West Ham en 2021, lorsque ses performances lui valaient les honneurs de l’Angleterre et même certains parallèles avec le Dimitri Payet de 2016, Jesse Lingard peine à se remettre la tête à l’endroit. Revenu dans la discrétion à Manchester United la saison suivante, l’international anglais (32 sélections, 6 buts) ne s’y est finalement jamais imposé. L’an dernier, le milieu offensif espérait probablement donner un nouveau coup de collier à sa carrière à Nottingham Forest, en vain, encore.

Condamné à un rôle de remplaçant (17 matches de Premier League, 0 but, 0 passe décisive), Lingard n’a finalement pas été reconduit par les Garibaldis. L’occasion de souffler, de prendre de la hauteur, et d’étudier les nouveaux projets susceptibles de s’offrir à lui. Finalement, ce n’est que cet hiver que le joueur de 31 ans s’est trouvé un nouvel employeur, dont l’identité avait d’ailleurs grandement étonné l’Angleterre. Après six mois loin des pelouses, le milieu offensif s’est en effet engagé librement avec le club sud-coréen du FC Séoul.

Son entraîneur l’a déjà recadré pour son comportement

Une arrivée en grandes pompes, qui a fait naître d’énormes attentes et un engouement rarement observable vu auparavant dans le Pays du matin frais. Lors de la rencontre entre Seoul et Incheon, le 10 mars, un record d’affluence avait notamment été enregistré pour une rencontre de K-League. Au total, 51 670 s’étaient ainsi massés dans les tribunes du Stade de la Coupe du monde de Séoul pour voir la star anglaise en action. Avant les rencontres, des «Lingard Zone» ont également été mises en place pour vendre des goodies à son effigie. Pour autant, les prestations et l’attitude du très observé Jesse Lingard, elles, ne sont pour le moment pas en phase avec le statut dont il jouit.

Remplaçant lors des trois premières journées de K-League, l’Anglais ne diffuse pas la sensation d’être pleinement impliqué. S’il n’a toujours pas été décisif (il a joué 104 minutes en 3 rencontres), c’est surtout son attitude et son body language, épiés, qui le trahissent. Après la défaite de Séoul dans le derby face à Gwangju (2-0), son entraîneur Kim Gi-dong a ainsi pointé publiquement du doigt son état d’esprit : «Même s’il est entré en jeu, il n’a pas travaillé dur, il a évité les duels lorsqu’il devait y aller. La valeur de son nom n’a aucune signification sur le terrain ici. Je lui dirai exactement la même chose», a-t-il pesté. Lingard va vite de voir se racheter une conduite.