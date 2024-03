Les Coréens complètement fan de Jesse Lingard

Pour son premier match à domicile sous ses nouvelles couleurs, Jesse Lingard (31 ans) a attiré les foules. Son nouveau club, le FC Séoul accueillait ce matin Incheon pour le deuxième match de la saison. L’Anglais n’était pas titulaire, mais de nombreux Coréens se sont déplacés spécialement pour lui. Grâce à sa venue, la K-League a établi un nouveau record d’affluence dans son championnat : 51 670 supporters se sont rassemblés pour avoir un aperçu de la nouvelle recrue. Pour l’occasion, une "Lingard Zone" a été ouverte aux abords du stade avec des produits dérivés à son effigie. Certains fans ont fait la queue pendant plus de deux heures avant le match.

Après un film lui étant consacré, la partie a commencé avec la présence de l’ancien joueur de Manchester United sur le banc. Il est cependant entré très rapidement en jeu dans le derby de Gyeongin à la 30e minute sous l’ovation du stade. L’ancien international des Three Lions n’a pas réussi à changer la physionomie du match. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge malgré une grosse opportunité de Jesse Lingard en fin de match. La semaine prochaine, il pourra prétendre à une place dans le XI de son équipe, ça serait sa première titularisation depuis plus d’un an.