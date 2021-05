OL : Rudi Garcia envoie un message à Houssem Aouar

Lancé dans un duel avec Monaco pour la troisième place du championnat, l'Olympique Lyonnais va avoir besoin de toutes ses forces vives pour remporter cette bataille. En conférence de presse ce jeudi, Rudi Garcia a avoué qu'il comptait sur son milieu de terrain Houssem Aouar, pas mal ennuyé par les blessures cette année, dans cette lutte finale. Il voit même en lui le joueur capable de porter son équipe en cette fin de saison.

«Il peut démarrer oui. Tenir tout un match, je n'en suis pas certain. Il n'est pas à 100%. On a besoin de son talent er de sa qualité. J'espère qu'il va être l'homme des derniers matches. Il a commencé la saison de manière admirable avec le Final 8 et il est bien entré en jeu à Monaco, dans un rôle moins offensif qu'il peut tenir. Il est capable de jouer à deux milieux. Il a beaucoup d'atouts pour qu'il redevienne le Aouar qu'on veut à 100%. Il peut être plus constant, régulier. Mentalement, il est prêt à affronter les difficultés. Il a tout ce qu'il faut, sinon il n'aurait pas survolé le Final 8».