Le PSG a choqué tout le monde !

Du côté de Paris, on se réveille avec le sourire ce jeudi. Mercredi soir, les troupes de Luis Enrique ont régalé face à Manchester City, remportant ce duel ô combien décisif pour la course à la qualification aux barrages, dans laquelle les Parisiens n’étaient pas forcément bien embarqués. Mais surtout, le Paris Saint-Germain, en battant un des candidats au titre bien qu’en méforme en ce moment, a envoyé un sacré message au reste de l’Europe. Et effectivement, le large succès parisien n’est pas passé inaperçu…

En Espagne, Marca évoque ainsi « une remontada épique », « un PSG qui ressuscite » ainsi « qu’une exhibition en deuxième période ». Le média met aussi en avant les mérites de Luis Enrique dans un autre article : « Lucho, on ne fait pas ça à un ami », en référence à la victoire tactique du Parisien sur son ami Pep Guardiola. « Une leçon monumentale du PSG à City », rajoute la publication espagnole. « Luis Enrique revit et laisse Guardiola au bord du KO », explique pour sa part Sport, en Catalogne, ajoutant que « le PSG a été très supérieur ».

Nos voisins sont séduits !

« Au Parc des Princes, c’est un match spectaculaire. Le PSG souffre, ne lâche rien et renverse la vapeur : de 0-2 à 4-2 », indique le Gazzetta dello Sport en Italie. « Victoire sensationnelle du PSG à domicile contre Manchester City. L’équipe de Luis Enrique a battu l’équipe anglaise 4-2 après avoir été menée de deux buts », y va de son côté Tuttosport. Au Portugal, où on a logiquement beaucoup suivi la prestation des nombreux lusitaniens de l’équipe, on est aussi impressionné. « Malgré le faux départ en deuxième mi-temps, l’équipe de Luis Enrique était bien supérieure à celle de Pep Guardiola et l’a confirmé dans le dernier quart d’heure », indique A Bola.

« Le Paris Saint-Germain a fait un énorme match contre Manchester City et s’est imposé dans le duel des géants de la Ligue des Champions ! », précise Bild en Allemagne. « Avec la victoire 4-2, le Paris Saint-Germain s’assure trois points bien mérités contre Manchester City ! En deuxième mi-temps, l’équipe locale a d’abord été menée, mais a fait preuve d’une volonté passionnée et dominante, qui a finalement été récompensée », indique Kicker, autre média allemand de poids. Clairement, l’Europe est prévenue !