Marcelo Gallardo sur le point de rejoindre Al-Ittihad

Avec le départ de Nuno Espirito Santo, en froid avec la star et le capitaine de l’équipe, Karim Benzema, Al-Ittihad se cherchait un nouvel entraîneur pour assurer la suite. D’après nos informations, c’est bel et bien Marcelo Gallardo (47 ans) qui va s’engager. Il est en passe de donner son accord.

Le technicien argentin est attendu dans les prochains jours pour signer son contrat, lui qui est libre depuis son départ de River Plate il y a presqu’un an maintenant. Il était en concurrence avec Julen Lopetegui et Vitor Pereira, comme nous vous le révélions un peu plus tôt dans la journée.