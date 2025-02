Aston Villa : Marcus Rashford a toujours le Barça dans un coin de sa tête

Après un mois d’imbroglio autour de son départ de Manchester United, Marcus Rashford retrouve enfin du temps de jeu du côté d’Aston Villa, un prétendant sérieux aux places européennes en Angleterre et engagé en huitième de finale de Ligue des Champions. Mais le club qui s’est montré le plus insistant pendant l’hiver, Barcelone, a annoncé ne pas abandonner l’espoir de le faire signer cet été, et ce malgré l’option d’achat présente dans son prêt à Aston Villa.

De quoi faire tourner la tête du jeune anglais. Selon une source proche du joueur, «Marcus est convaincu que s’il retrouve sa forme à Villa Park et commence à marquer des buts, Barcelone ravivera son intérêt, d’autant plus qu’un prix de transfert a été établi», explique le quotidien anglais The Sun. Une raison de plus qui pourrait le motiver à hisser les Villains le plus haut possible cette saison.