Rennes : Frédéric Massara déjà en danger ?

A Rennes, l’état d’urgence est déclaré. 14e de Ligue 1 à la mi-saison, les Bretons n’arrivent plus à enchaîner, et restent sur une série noire de sept défaites lors de leurs dix dernières sorties. Face à cette situation, le management a fait des choix forts au niveau des joueurs, même de ceux arrivés il y a six mois. L’attaquant danois Henrik Meister a été prêté avec option d’achat à Pise il y a quelques jours, alors que Glen Kamara et Albert Gronbaek ont rejoint un loft récemment créé par le club breton.

Un nouveau mercato raté par Rennes, qui a dépensé plus de 100 millions d’euros depuis le 1er juillet dernier, avec des arrivées pas toujours réussies (Ostigard, Jota, Kamara, Meister…). Le président Arnaud Pouille s’est exprimé dans Ouest-France ce vendredi, mettant le doigt sur le problème sans attaquer son directeur sportif Frédéric Massara : «Frederic a conscience de sa participation à certaines décisions qui n’ont pas été les plus heureuses depuis juin dernier. Il n’est pas dans le déni. C’est comme avec les joueurs : serrons-nous les coudes, ayons conscience de nos erreurs et essayons de les réparer». Le remplaçant de Florian Maurice va devoir faire oublier ses erreurs pour ne pas voir sa place en danger.