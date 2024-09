Un ancien prodige portugais se lance dans la pornographie !

Club loué par sa formation au Portugal, le Sporting CP a eu le mérite de sortir de nombreux talents dont le plus reconnu est évidemment Cristiano Ronaldo. Loin de faire la carrière du Quintuple Ballon d’Or, Fábio Paím était l’un des gros espoirs du football portugais. Il avait d’ailleurs été prêté en 2008 du côté de Chelsea à seulement 20 ans. Passé par la suite du côté de l’Angola, du Qatar, de Malte, de la Lituanie, du Luxembourg et de la Pologne sans briller, il a arrêté sa carrière en 2021 à 33 ans. Ce dernier avait déclaré qu’il était même plus talentueux que Cristiano Ronaldo quand il était jeune : «j’ai dit en plaisantant que je pensais que Cristiano Ronaldo pourrait m’offrir un Ballon d’Or. Mais j’étais humble. Si j’avais la moitié du mental de Cristiano, ce ne serait pas lui et Messi. Ce serait moi, lui et Messi et peut-être qu’il n’aurait pas gagné les Ballons d’Or qu’il a gagnés. Peut-être que l’un d’entre eux aurait été le mien.»

La réponse de Cristiano Ronaldo à l’époque sur Instagram était la suivante : «WTF, c’est qui ce mec ?» Trois ans après sa retraite, Fabio Paim étonne et s’est lancé dans une carrière totalement différente. En effet, sur ses réseaux sociaux, il a diffusé quelques images d’enregistrement d’un film pornographique où apparaissent notamment les actrices Lyx Portuguesa et Diana Melancia. «Il y a des jours où nous nous sentons à nouveau comme des enfants pour la première fois dans un parc d’attractions. Cette étincelle dans nos yeux, l’excitation et l’enthousiasme d’être dans un nouvel endroit pour la première fois. C’est ce que j’ai ressenti lors d’une journée qui restera pour toujours restent dans mes souvenirs», y avait notamment écrit Fabio Paim.