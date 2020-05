MU : Bruno Fernandes veut s'inspirer d'Andrés Iniesta

En recrutant Bruno Fernandes (25 ans) en janvier dernier au Sporting CP, en échange de 55 millions d'euros, Manchester United a peut-être trouvé la pièce maîtresse manquante à l'effectif d'Ole Gunnar Solkjaer. Après des débuts fracassants, le milieu offensif portugais est devenu essentiel au collectif des Red Devils en l'espace de quelques semaines (3 buts et 4 passes décisives en 9 apparitions toutes compétitions confondues). Interrogé sur le site officiel du club mancunien, l'international lusitanien a expliqué qu'il pouvait s'améliorer notamment en s'inspirant d'Andrés Iniesta (35 ans), l'ancien milieu du FC Barcelone aujourd'hui au Vissel Kobe, au Japon.

«Celui que j'aimais regarder et suivre était Iniesta, car Iniesta est un mélange entre un huit et un 10. C'est une position dans laquelle je peux progresser. (Iniesta) est un joueur qui aime toujours avoir le ballon, qui aime prendre des risques, et je pense que c'est l'un des meilleurs au monde. Pour moi, c'est incompréhensible de voir qu'il va finir sa carrière sans avoir remporté le Ballon d'Or. Avec tout ce qu'il a gagné, j'ai du mal à le comprendre», a également confié Bruno Fernandes du double champion d'Europe et champion du monde avec la Roja.