Chelsea : Thomas Tuchel vole au secours de Mason Mount

Le coach de Chelsea, Thomas Tuchel, a demandé à ce qu’une enquête soit ouverte sur les nombreux messages haineux reçu sur internet par Mason Mount, après que le milieu anglais de 23 ans a loupé son tir au but lors de la finale de FA Cup samedi contre Liverpool. Le milieu de terrain des Blues a été la cible de nombreux internautes qui lui ont notamment reproché de souvent s’écrouler sous la pression. Son entraîneur a souhaité le soutenir et s’en est pris à ceux qui critiquaient son joueur sur internet.

La suite après cette publicité

«Le penalty ne changera pas mon opinion sur Mason. Si vous voyez l'importance des matchs qu'il joue régulièrement avec nous, c'est une figure clé de cette équipe et de ce club. C'est un gars super sympa et nous ne commençons pas à douter maintenant parce qu'il rate un penalty. Rien que je puisse dire n'empêchera ces gars de le faire. De toute façon, je ne comprends pas les réseaux sociaux. Cela a un impact énorme et je ne le comprends pas. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux et cela me maintient en bonne santé. La violence n'est pas acceptable, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un pense qu'il a le droit de l'écrire, nous ne pourrons pas l'arrêter, mais nous pouvons peut-être enquêter», a expliqué Thomas Tuchel.