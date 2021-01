PSG-OM : les compos probables

La suite après cette publicité

Soir de gala. Ce mercredi, à Lens, le Paris SG et l'Olympique de Marseille tenteront de décrocher le premier trophée de la saison en France, le Trophée des Champions. Décalé en raison de la pandémie de Covid-19, la rencontre se jouera donc en plein exercice. Mauricio Pochettino, fraîchement nommé à la tête du club de la capitale, aura même l'occasion de glaner son premier titre en tant qu'entraîneur.

Pour ce faire, l'Argentin comptera sur l'expérience et la force tranquille Keylor Navas dans les buts. On devrait retrouver une ligne de défense à quatre, avec, de droite à gauche, Timothée Pembélé, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Mitchel Bakker. Dans l'entrejeu, Danilo Pereira et Leandro Paredes, de retour de blessures, partent avec la faveur des pronostics pour protéger Marco Verratti.

Mbappé au repos, Payet titulaire ?

L'Italien aura la charge de servir en bons ballons un trio offensif qui serait composé de Neymar, lui aussi remis de ses pépins physiques, Mauro Icardi, auteur d'un but et d'une passe décisive contre Brest (3-0, 19e journée de Ligue 1) et Angel Di Maria. Kylian Mbappé pourrait ainsi être laissé au repos, du moins au coup d'envoi de ce deuxième Classique de la saison.

André Villas-Boas, de son côté, misera sur son capitaine Steve Mandanda dans les cages, protégé par une défense à quatre, composée de Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Yuto Nagatomo de droite à gauche. Au milieu, Boubacar Kamara fera bonne garde aux côtés de Pape Gueye et Valentin Rongier. Enfin, devant, Florian Thauvin et Dimitri Payet devraient être alignés d'entrée, mais l'identité du troisième homme reste encore floue. Si Valère Germain semble avoir un léger avantage, Dario Benedetto et Nemanja Radonjic sont également cités comme possibles titulaires.