Liverpool dévoile son nouveau maillot Nike

Alors qu’il a célébré son 19e titre de champion d’Angleterre, Liverpool entame déjà la prochaine saison 2020/2021 en officialisant sa collaboration avec Nike.

La suite après cette publicité

Avant de pouvoir rejoindre l’écurie américaine, le club de la Mersey a dû passer par les tribunaux puisque son ancien équipementier New Balance a tout tenté pour conserver les Reds, en jouant notamment une clause de renouvellement de contrat en s’alignant sur l’offre faite par Nike, estimée entre 80 et 90 millions d’euros par an. Le tribunal a fini par statuer en faveur des Reds et de Nike en estimant que l’offre de NB n’était pas du même acabit que celle de Nike compte tenu du faible réseau de distribution de New Balance mais aussi de son manque de poids au niveau marketing.

Nike mise sur les fondamentaux du club

Pour le premier maillot des Reds signé de la virgule, Nike s’est appliqué en misant sur les fondamentaux du FC Liverpool. À savoir, les couleurs présentes sur l’emblème du club. On retrouve donc du rouge en couleur principale tandis que du blanc, et plus rare, du turquoise (visible sur le ruban et la partie supérieure de l’emblème du club) sont visibles sur le col V croisé et le bord des manches.

On retrouve aussi l'effet “empreintes digitales” (la marque de fabrique de Nike sur ses tenues de la rentrée 2020) sur le maillot authentique que porteront les coéquipiers de Virgil Van Dijk et Jordan Henderson dès le début de la prochaine saison à Anfield.

Ce nouveau maillot des Reds n’est donc pas révolutionnaire mais il permet à Nike de gagner du crédit auprès des supporters liverpuldiens, particulièrement attachés à l’histoire et aux couleurs de leur club. On peut noter aussi la référence aux 96 supporters des Reds disparus lors de la tragédie d'Hillsborough au dos du maillot, sous le col croisé.