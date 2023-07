OM : ça s’accélère pour Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille s’activent en coulisses depuis maintenant plusieurs semaines en vue de la saison prochaine. Et leur travail de l’ombre est en train de porter ses fruits. Le club phocéen a notamment pioché du côté de l’Atlético de Madrid pour enrôler Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi. Deux très gros coups réalisés par la cellule de recrutement olympienne qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisque c’est au tour de Pierre-Emerick Aubameyang d’être ciblé par la direction marseillaise.

En effet, le grand retour de Pierre-Emerick Aubameyang en Ligue 1 se précise un peu plus de jour en jour. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont d’ailleurs mis les bouchées doubles pour recruter l’attaquant gabonais malgré son salaire bien trop élevé pour les finances phocéennes (environ 180 000 euros par semaine). Néanmoins, le joueur de 34 ans arrivera en fin de contrat en juin 2024 et Chelsea pourrait être tenté de vendre l’ancien Barcelonais à défaut de le voir partir libre et donc gratuitement dans moins d’un an.

Pierre-Emerick Aubameyang veut l’Olympique de Marseille

Considéré comme indésirable du côté de Chelsea, l’attaquant des Blues n’a pas été inclus dans le groupe du club londonien, qui quittera Londres ce lundi, pour la tournée de pré-saison aux États-Unis. Ce qui laisserait le champ libre aux Marseillais. Les Olympiens ont d’ailleurs pris les devants et un accord a quasiment été trouvé avec Pierre-Emerick Aubameyang grâce notamment à la volonté du Gabonais de venir jouer dans la cité phocéenne. L’attaquant gabonais a même été convaincu par le projet de l’Olympique de Marseille.

Si l’optimisme est forcément de mise, il reste encore plusieurs détails à régler avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne rejoigne officiellement la cité phocéenne. Mais après les recrutements très intéressants de Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, les supporters marseillais peuvent avoir le sourire. La direction olympienne prépare du lourd pour la saison prochaine tandis que l’équipe première va continuer sa préparation en Allemagne après sa belle victoire face à Nïmes pour la première de Marcellino sur le banc de l’Olympique de Marseille.