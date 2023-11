Brésil : Endrick, l’interview anti-Neymar

Gravement blessé au genou et au ménisque, Neymar ne reviendra pas sur les terrains avant un bon moment. Le Brésil doit donc gérer les éliminatoires du Mondial 2026 et la prochaine Copa América sans son emblématique numéro 10. Mais au pays auriverde, la vilaine blessure du natif de Mogi dans Cruzes tombe peut-être à pic, sans vouloir manquer de respect à l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. À 31 ans, Neymar a passé le plus clair de son temps à générer des polémiques en tous genres ces dernières années. Que ce soit sur ou en dehors du terrain. Le Ney est un magicien reconnu du ballon rond, mais la Seleção a peut-être besoin d’entamer un nouveau cycle, avec de nouvelles têtes d’affiche.

Le Brésil et la vie sans Neymar

Ça tombe bien, le sélectionneur intérimaire Fernando Diniz a convoqué de nombreux jeunes pour les deux chocs face à la Colombie et l’Argentine. L’occasion pour le récent vainqueur de la Copa Libertadores (avec Fluminense) de leur enlever immédiatement toute volonté forcée de vouloir prendre le rôle de Neymar. « Nous avons une génération extrêmement talentueuse qui a émergé il y a environ deux ans. Nombre d’entre eux peuvent assumer ce rôle. Mais il est important de ne pas leur imposer ce poids. Les joueurs doivent se sentir légers et donner le meilleur d’eux-mêmes. Raphinha à Barcelone, Rodrygo et Vini Jr au Real Madrid, Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus à Arsenal. Ils occuperont naturellement le devant de la scène. Personne ne doit s’inquiéter de prendre la place de Neymar ». Malgré les intentions de Diniz, un joueur cristallise toutefois toutes les attentions : Endrick.

À l’instar de Warren Zaïre-Emery en France, le jeune crack de Palmeiras découvre la sélection A à l’âge de 17 ans. Futur joueur du Real Madrid auteur de 9 buts en 27 matches de Série A cette saison, l’attaquant est annoncé comme la prochaine tête de gondole de la Canarinha et du football brésilien en général. Toujours en conférence de presse, Diniz ne cachait d’ailleurs pas son optimisme. « Endrick est un joueur qui a le potentiel pour devenir un grand talent. Nous ne savons pas si cela se confirmera ou non. Cette convocation n’est pas une pression, c’est une récompense et un aperçu de ce qu’il peut devenir. Pour un garçon né en 2006, être capable de produire ce qu’il produit est remarquable. Au moment où il a été appelé, il est dans sa meilleure période, jouant et excellant contre les grandes équipes du Brésil. Sa convocation et celle d’autres noms laissent présager ce que l’avenir nous réserve. La confirmation ne viendra qu’avec le temps et dépendra de nombreux facteurs pour consolider ces noms à l’avenir. »

«Pour être sincère, je déteste sortir, je déteste aller à des fêtes»

Annoncé comme le futur de la Seleção, Endrick n’a toutefois pas l’intention de devenir le nouveau Neymar. Interrogé par TNT Sports, le joueur du Verdão a affiché un style de vie bien différent de celui du joueur d’Al-Hilal. « Pour être sincère, je déteste sortir, je déteste aller à des fêtes. Je préfère aller au restaurant. Je préfère faire des choses avec ma famille. Je ne veux pas savoir combien je vais gagner, combien je vais toucher, les contrats, tout ça. Je veux juste jouer au football. Bien sûr, je suis obligé de savoir des choses, mais pour moi, ce n’est pas important. Je sais que, pour un jeune, ça monte vite à la tête. Mais grâce à Dieu, j’ai été professionnel très jeune, j’ai pu voir des choses. J’ai pu voir des choses qui sont arrivées à des joueurs qu’il ne faut pas faire. Je dois apprendre avec d’autres personnes. Et c’est ce que j’ai fait », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« J’ai pris tout ce que j’avais de bon pour ne rien faire de mal. Je reste tranquille, je ne fais rien. Je n’aime pas être embarqué dans des polémiques. Je n’aime pas faire des choses qui vont salir mon image. J’aime être près des gens qui m’aiment. Je remercie Dieu d’avoir cette mentalité parce que si je ne l’avais pas eue, je ne vais pas mentir, je me serais déjà perdu. J’ai été vendu au Real Madrid (qu’il rejoindra à ses 18 ans, ndlr), je joue dans le plus grand club du Brésil. Il y a tous les ingrédients pour qu’un jeune se perde, mais pas moi. » Un message radicalement opposé à tout ce qui entoure Neymar. Reste toutefois à savoir si Endrick réussira quand même à égaler son aîné qui, malgré toutes ses frasques, a triomphé en Europe avec le Barça avant de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção (79 réalisations).