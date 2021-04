PSG - LOSC : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est peut-être le match du titre qui se joue ce soir (17h, à suivre en direct sur notre site). Ou du moins, une rencontre primordiale dans la course pour le championnat. Le leader, le Paris Saint-Germain, accueille sur sa pelouse le LOSC, son dauphin. Mais les deux équipes ont le même nombre de points : 63. Une défaite serait un bien mauvais résultat pour chacune des deux formations, d'autant plus que derrière, l'OL pourrait revenir à égalité en cas de succès face à Lens, alors que Monaco est aussi dans les parages.

Un duel entre deux équipes en forme. Mais sur ses terres, le club de la capitale reste sur deux défaites, alors que les Nordistes sont plutôt sereins en déplacement. La dernière confrontation entre les deux équipes de tête du championnat de France s'était conclue sur un succès parisien 3-0 en Coupe de France, alors que le premier match de championnat avait accouché d'un 0-0.

Du beau monde sur la pelouse

Pour ce choc, Mauricio Pochetttino est notamment privé de Verratti, Danilo et Icardi, en plus de Bernat et Kurzawa. Keylor Navas démarrera dans les buts, protégé par Diallo, Kimpembe, Marquinhos et Kehrer. Au milieu, un double pivot Paredes-Gueye, alors que la ligne de trois derrière Kean sera composée de Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria.

Christophe Galtier est lui privé de Celik, mais peut aligner une belle équipe, à commencer par l'ancien Parisien Maignan. Devant lui, le duo Fonte-Botman, avec Reinildo et Djalo sur les flancs. Dans l'entrejeu on retrouvera André et Sanches, avec Bamba et Araujo sur les ailes. Enfin, Ikoné et David tenteront de mettre à mal la défense parisienne.

