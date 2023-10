Conflit israélo-palestinien : le message de soutien de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Désormais joueur d’Al-Ittihad en Arabie saoudite, Karim Benzema (35 ans) s’adapte doucement à son club (3 buts et 2 offrandes en 7 matches). L’attaquant tricolore a comme de nombreux joueurs décidé de prendre position sur le conflit qui oppose actuellement Israël et la Palestine. Depuis les attaques du Hamas et les réponses de l’armée israélienne, la violence continue d’escalader dans cette région du monde. Karim Benzema a donc voulu tenir une position pacifiste.

L’ancien joueur du Real Madrid a affiché son soutien à la Palestine et surtout aux civils qui sont victimes de la situation. «Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants» a déclaré le Ballon d’or 2022.