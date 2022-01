Algérie : Ryad Boudebouz explique pourquoi il a choisi les Fennecs

Natif de Colmar, l’international algérien Ryad Boudebouz (31 ans) est revenu samedi pour le journal Le Progrès sur son choix de porter le maillot de l’Algérie plutôt que celui de l’Équipe de France. L’ancien international U19 français qui a choisi les Fennecs en 2010 se dit « fier de porter ce maillot », mais il ne renie pas pour autant la France.

« J’ai grandi dans un quartier quand mes parents sont venus d’Algérie pour s’installer en France. Quand tu entends tes parents parler de la fierté que cela serait pour eux si, un jour, je venais à jouer pour l’Algérie… Même si on a tout fait en France, on a les racines du pays. Cela reste une partie de nous. On a grandi avec la France et l’Algérie. Mon père et ma mère étaient fiers de ça. […] Ça ne veut pas dire que, parce qu’on va jouer avec notre pays d’origine, on renie la France. Souvent, les gens le pensent. Mais non. Je suis fier d’être moitié Français, moitié Algérien. C’est un choix à faire, il faut juste en être fier et l’assumer. » a expliqué le milieu offensif de 31 ans. L'actuel joueur de l’AS Saint-Étienne n’a pas été retenu par le sélectionneur algérien Djamel Belmadi pour disputer la CAN au Cameroun qui a commencé ce dimanche.