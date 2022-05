Ballon d'Or : Lionel Messi calme Robert Lewandowski

En 2020, Robert Lewandowski était le favori pour remporter le Ballon d'Or, avec six titres remportés au Bayern Munich, dont la Ligue des Champions notamment. Mais finalement, l'édition avait été annulée en raison des restrictions liées au Covid-19 et à l'arrêt des Championnats durant plusieurs mois. Victorieux en 2021, Lionel Messi avait ensuite rendu hommage au Polonais, qui méritait de le remporter l'année précédente selon lui. Avant que Lewandowski ne prenne la parole à son tour, en espérant que «la déclaration de Messi soit honnête, et que ce ne soit pas seulement des paroles en l'air».

Invité sur TyC Sports ce lundi, Lionel Messi est revenu sur cet échange avec l'attaquant du Bayern Munich et a été clair. «Honnêtement, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance non plus. C'est tout, il peut dire ce qu'il veut et ça ne m'intéresse pas. Mais les mots que j'ai prononcés à l'époque venaient de mon cœur et parce que je le sentais vraiment comme ça. J'ai déjà dit qu'il méritait le Ballon d'Or, parce que l'année précédente, je pensais qu'il avait été le meilleur, mais l'année où je l'ai gagné, il ne l'était pas. J'ai simplement dit ça. Mais qu'il le prenne comme il le veut». Le message est passé...