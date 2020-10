Angers : Stéphane Bahoken placé en garde à vue

Pourtant auteur d’un début de saison remarqué avec ses deux buts inscrits en six matches de Ligue 1 disputés, Stéphane Bahoken vit une entame de saison satisfaisante avec son équipe (7e). Mais décidément, certains Angevins ne se font pas forcément remarquer sur le terrain, mais également en dehors. Déjà concerné pour des faits d’exhibition sexuelle, Farid El Melali verra le verdict de son jugement tomber demain. S’il encourt jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, l’ailier du SCO n'est pas le seul élément à devoir faire face à la justice. Comme révélé par le Courrier de l’Ouest, Stéphane Bahoken a été placé en garde en vue, mardi soir.

L’attaquant d’Angers (28 ans) est soupçonné de faits de violence qui se seraient produits lors du confinement, et des faits de menaces qui se seraient déroulés lundi à Angers. La victime n’est tout autre que la femme du joueur, à qui l'on a constaté une incapacité totale de travail. Selon les dires de l’Équipe, l’ancien Strasbourgeois qui a reconnu les faits risque au maximum trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. L’homme de 28 ans devrait être déféré au parquet ce mercredi.