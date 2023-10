Bordeaux : Albert Riera en pole pour remplacer David Guion

La défaite à domicile ce samedi après-midi face au Stade Lavallois (1-0), surprenant leader de Ligue 2, aura été celle de trop pour l’entraîneur des Girondins de Bordeaux, David Guion, qui a été mis à pied temporairement par la direction du club au scapulaire. Arrivé sur le banc de la formation basée en Aquitaine en février 2022, le technicien français devrait donc être rapidement remplacé.

Deux jours après la mise à l’écart à titre conservatoire de son entraîneur, Bordeaux recherche activement un remplacement. Et les dirigeants du club bordelais auraient d’ailleurs jeté leur dévolu sur Albert Riera selon Nogomania, un ancien joueur des Girondins entre 2003 et 2005 (passé par Liverpool et Galatasaray également). La direction de la formation au scapulaire est même en négociations avancées avec le NK Celje pour le libérer de son contrat alors qu’un accord pour un contrat d’un an et demi a déjà été évoqué entre les deux parties. Affaire à suivre donc…