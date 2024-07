Espagne : De La Fuente se moque de l’adversaire en finale

L’Espagne a retrouvé son football. En éliminant l’équipe de France, la Roja va disputer une nouvelle finale d’Euro et peut donc rêver de remporter un nouveau titre 12 ans après le dernier. Et cette fois, l’équipe pourra saluer le gros travail du coach Luis De La Fuente qui a réussi à mettre en place de belles choses grâce notamment à ses deux pépites Lamine Yamal et Nico Williams.

Interrogé après la rencontre sur le prochain match décisif ce dimanche, il a été plutôt clair. «Nous sommes heureux d’avoir atteint cette finale. "Nous avons réussi à atteindre à nouveau la finale et à amener l’Espagne à sa place dans le sport. L’adversaire ? Ca n’a pas d’importance. Les deux sont de grands rivaux. La raison d’être en finale est quelque chose d’exceptionnel.»