Insultes, sifflets, clash, bourde : André Onana a vécu un terrible enfer face à l’OL

Ce jeudi soir, André Onana aurait pu être le gardien de l’Olympique Lyonnais. En 2021, les Gones, sous l’impulsion de Peter Bosz, avaient offert le poste de numéro 1 au portier alors à l’Ajax Amsterdam. Après des discussions sérieuses, le Camerounais, qui était suspendu pour dopage, avait finalement décliné l’invitation, laissant ainsi le champ libre à Anthony Lopes. Il avait préféré rejoindre l’Inter, où il n’est resté qu’une année avant de signer en faveur de Manchester United. Près de quatre ans après son rendez-vous manqué avec les Rhodaniens, Onana les a affrontés en 1/4 de finale aller de l’UEFA Europa League. Et le natif de Nkol Ngok a démarré la rencontre avant le coup d’envoi. Lundi, il a donné une interview au Manchester Evening News dans laquelle il n’a pas été tendre avec l’OL.

«Je pense que nous sommes meilleurs qu’eux, nous devons juste aller là-bas et montrer qui nous sommes. Si nous y allons avec une mentalité de gagnants, si nous sommes concentrés, si nous restons compacts et solidaires et si nous suivons le plan de jeu, nous gagnerons le match.» Mercredi, Nemanja Matic lui a répondu en conférence de presse. «Il faut avoir de la confiance pour dire ça. C’est bien Onana qui a dit ça ? Je respecte tout le monde, mais lorsqu’on est un des plus mauvais gardiens de Manchester United, il faut faire attention à ce qu’on dit. Si c’était David De Gea, Peter Schmeichel ou Edwin van der Sar qui avait dit ça, je me poserais des questions. Mais quand on est statistiquement l’un des pires gardiens de l’histoire moderne de Manchester United…Il faut accomplir des actes avant de parler.»

Onana a été sifflé et insulté à Lyon

Dans la foulée, Onana lui a répondu sur son compte X. «Je ne manquerai jamais de respect à un autre club. Nous savons que demain sera un match difficile contre un adversaire coriace. Nous nous concentrons sur la préparation d’une performance pour rendre nos fans fiers. Au moins, j’ai soulevé des trophées avec le plus grand club du monde. Certains ne peuvent pas en dire autant.» Un tacle envoyé à Matic, qui n’a rien gagné avec MU, contrairement à lui qui a remporté la FA Cup en 2024. C’est dans ce contexte tendu que le gardien de 29 ans a abordé ce choc de C3. Mais cela ne l’a pas dérangé outre-mesure, puisqu’on l’a vu très concentré, casque sur les oreilles, lors de la reconnaissance du terrain.

Des images diffusées en salle de presse, où des journalistes anglais se sont un peu moqués de lui et ont lancé des "Onana, what’s my name" en référence à la chanson de Rihanna en featuring avec Drake. Ensuite, le gardien a fait son entrée sur le terrain pour s’échauffer. Le tout sous une énorme bronca des deux virages et des insultes et des doigts d’honneur de quelques supporters lyonnais. Il a de nouveau été hué au moment de l’annonce des compositions d’équipes dans le stade. Ensuite, il a été insulté par le Virage nord lorsqu’il a rejoint ses cages en début de rencontre (Onana nique ta mère), avant d’être sifflé à chaque fois qu’il touchait le ballon. Et il a finalement craqué à la 25e minute où il s’est troué sur un coup franc de Thiago Almada (1-0) sur lequel il a fait une faute de main.

Amorim vole à son secours

Opta précise d’ailleurs que c’est la huitième fois toutes compétitions confondues qu’il a commis une erreur menant à un but. Personne n’a fait pire que lui chez les portiers de Premier League cette saison. En deuxième période, Onana a encaissé une deuxième but de Cherki dans les arrêts de jeu alors que son équipe menait 2 à 1. Au final, André Onana, qui a reçu la note de 4 pour son match de la part de la Rédaction FM, s’est raté à Lyon. Ce qui n’a pas échappé aux joueurs rhodaniens qui lui ont répondu sur et en dehors du terrain. Paulo Fonseca, lui, n’a pas voulu enfoncer le joueur. «Ce n’était pas la guerre, cela arrive dans le football. Nous devons respecter toutes les opinions. Nemanja et Onana sont déjà passés à autre chose.»

Le Camerounais a aussi pu trouver quelques soutiens dans les rangs de Manchester United. Son coéquipier Leny Yoro a volé à son secours en zone mixte. «Bien sûr, ça fait partie du football, vous savez, de se chambrer comme ça. Maintenant, on est avec André, on le supporte. On va essayer de tout faire pour gagner au match retour.» Ruben Amorim, lui aussi, a évoqué ce sujet et la bourde de son gardien. «Ça peut arriver. Si on regarde la saison, j’ai fait plus d’erreurs qu’eux. Ce qui est bien, c’est qu’on a le match retour pour tout changer. Il faut se focaliser sur ça. Onana perturbé par l’histoire avec Matic ? Je ne sais pas. Il faut regarder les buts et les actions d’André pour parler avec Jorge Vital (entraîneur des gardiens) et Craig Mawson (son adjoint). C’est le meilleur moyen pour aider les joueurs à s’améliorer». Manchester United espère qu’il aura digéré son match aller et son erreur pour aider l’équipe à se qualifier jeudi prochain.