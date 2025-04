La réponse acide des joueurs de l’OL à André Onana

L’homme du match. Ce jeudi soir, la Rédaction FM a élu Corentin Tolisso MVP du choc de Ligue Europa entre l’Olympique Lyonnais et Manchester United (2-2). Le Français a obtenu la note de 7. Mais au Groupama Stadium, c’est un autre joueur qui est sorti du lot et qui a eu les lumières des projecteurs braquées sur lui. En effet, André Onana a été au centre de toutes les attentions. Il faut dire que le Camerounais l’avait un peu cherché avec des déclarations plutôt salées dans la presse anglaise sur les Gones avant le match.

La suite après cette publicité

Onana avait mis le feu aux poudres

«Je pense que nous sommes bien meilleurs qu’eux. Nous connaissons tous l’importance de ce match, nous irons là-bas avec la mentalité de la victoire, ce n’est pas notre meilleure saison, mais nous avons encore quelque chose à gagner et nous le ferons», avait-il notamment déclaré. Mis au courant de ses propos, Nemanja Matic lui a répondu mercredi en conférence de presse. Et de quelle manière, puisqu’il a dit qu’il est l’un des pires gardiens de Manchester United. Onana a répliqué de nouveau sur X en indiquant que lui avait au moins gagné des trophées avec les Red Devils.

La suite après cette publicité

Ruben Amorim avait tenté d’éteindre l’incendie, bien conscient que ce genre de déclarations pouvait motiver l’adversaire. «Demain (jeudi), ça n’aura aucune importance. Si tu lis la citation complète d’Onana, c’est un peu différent. Sa première phrase, c’est "Lyon est une très bonne équipe". Je pense que parfois, les joueurs ou les coachs n’écoutent pas les déclarations intégralement, et ça peut donner ce genre de malentendu. Je connais aussi Matic, c’est un très bon gars et ce sera un match normal.» Mais ça n’a pas été le cas puisqu’il a été sifflé et hué du début à la fin du match par tout un stade.

Les Lyonnais lui répondent sur et en dehors du terrain

Il a aussi été insulté. Ce qui n’a pas dû l’aider puisqu’il a commis une erreur sur le premier but lyonnais de Thiago Almada (1-0, 25e). Sur l’égalisation de Cherki en fin de match, il n’a rien pu faire (2-2). Ce nul a été la meilleure réponse aux propos d’André Onana, qui a pris deux buts. «Je pense que la réponse ils l’ont eu eux-mêmes. On voit qu’ils viennent avec deux milieux défensifs. On n’a même pas besoin d’en dire plus», a avoué Rayan Cherki en zone mixte, avant d’ajouter : «il faudra respecter les consignes du coach (à Manchester). Y aller avec une seule idée en tête la victoire et montrer qu’on est meilleurs qu’eux.»

La suite après cette publicité

Lucas Perri, lui, n’a pas compris la sortie de son homologue mancunien. «Je n’aime pas ce type de choses. Je suis toujours en train de faire de mon mieux pour l’équipe et pour les supporters. Il est libre de parler de ce qu’il veut. Mais moi, je suis seulement focalisé sur l’OL et sur la qualification jeudi prochain.» Ce sera l’occasion de prouver à André Onana et à Manchester United que l’Olympique Lyonnais n’est pas inférieur et peut réussir à les éliminer. Réponse dans une semaine à Old Trafford, avec un public, cette fois-ci, qui sera derrière le portier de MU.