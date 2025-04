L’OL lance déjà un message hostile à Manchester United

Rendez-vous à Old Trafford. Après le match nul 2-2 entre l’OL et Manchester United jeudi soir au Groupama Stadium, les Lyonnais comme les Mancuniens parlaient déjà du match retour qui sera décisif la semaine prochaine. Mais avant cela, il fallait analyser ce premier acte qui n’a pas été spectaculaire mais qui a été riche en buts avec deux réalisations de chaque côté. Après le coup de sifflet final, Paulo Fonseca oscillait entre la fierté et la déception. Ses propos sont relayés par L'Equipe. «Tout d’abord, je pense que c’était un grand match de football. On a disputé un match avec beaucoup de courage, on a joué notre jeu, on a créé des difficultés à une grande équipe. Le but de Cherki est un but qui nous permet de conserver la même ambition que nous avions avant le coup d’envoi, c’est important. Comme nous l’avons démontré lors des derniers matches, l’équipe y a cru jusqu’à la fin, c’était important. Nous continuons à avoir des possibilités.»

Il a ajouté : «on a eu l’opportunité pour marquer le deuxième but et la possibilité de mener 2-0 puis celle de mener 2-1. Je suis frustré par le résultat mais content de ce qu’on a fait du match.» Le Portugais a ensuite évoqué la manche retour.« Nous jouons contre une grande équipe, nous jouerons à Manchester, ce sera difficile mais pas impossible. Manchester est une équipe très dangereuse dans les transitions offensives. Nous pouvons nous améliorer dans ce domaine. Pour le reste, je pense que nous avons besoin de jouer avec le même courage. On s’est créé trois-quatre occasions en seconde période, nous avons beaucoup de courage, je vois la même chose à Manchester.» Il pourra peut-être compter sur Malick Fofana, blessé. Sa vivacité, sa vitesse, sa percussion ou encore sa capacité à prendre la profondeur pourraient aider les siens dans le Théâtre de Rêves.

L’OL veut s’offrir le scalp de MU

«La possibilité d’avoir Malick et Nuamah nous a manqué, ce sont des joueurs très rapides, forts dans les derniers gestes. Ils ne peuvent pas jouer, nous n’avons pas la possibilité de faire beaucoup de changements. Les changements que je peux faire, ce ne sont pas des changements pour être plus offensifs, mais pour être plus défensifs. C’est comme ça. Nous avons la possibilité d’avoir Malick pour le match retour, nous allons travailler pour ça. Pour le prochain match, nous allons continuer comme ça.» Comme lui, les joueurs rhodaniens se projetaient déjà sur la suite, à l’image de Rayan Cherki. ««On ira là-bas pour attaquer. Même s’il y avait eu 2 à 1, on serait allé là-bas avec une seule idée en tête, à savoir remporter le match. Aujourd’hui, on est à 0-0. La balle est au centre. On ira là-bas pour gagner. C’est une bonne équipe. Il faudra respecter les consignes du coach (à Manchester). Y aller avec une seule idée en tête, la victoire et montrer qu’on est meilleurs qu’eux.»

Comme lui, Lucas Perri est prêt à en découdre. «Pour moi, le duel est ouvert. On a beaucoup attaqué aujourd’hui, l’équipe de Manchester United aussi. On s’attend à un match du même type. On va faire de notre mieux pour nous qualifier (…) Pour moi, sur le match d’aujourd’hui (jeudi) on a fait beaucoup de bonnes choses. Je crois que c’est l’un des meilleurs matches de notre saison.» Clinton Mata est, lui, optimiste. «L’égalisation redistribue les cartes. Si on peut faire le même match qu’on a fait en première mi-temps et qu’on peut essayer de gagner, c’est ce qu’on veut faire pour essayer de se qualifier (…) Il faut rester positif. Pour moi, c’est 50-50. Il faudra aller sur le terrain et se dire qu’il y a 0-0 et gagner le match c’est tout». La mission ne sera pas facile en Angleterre face à une formation mancunienne qui voudra l’emporter chez elle. Mais impossible n’est pas lyonnais…